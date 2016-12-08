فهد ابوشيبة: زيارة الملك سلمان لبلادنا تعكس مدى مكنون الحب والاحترام المتبادل بين القيادتين

عبر الرئيس الفخري للنادي الرياضي الكويتي للصم والرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الكويتية فهد صياح ابوشيبة عن سعادته البالغه بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه ضيفاً عزيزاً على حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعلى الشعب الكويتي، مؤكدا ان زيارته تعكس مدى مكنون الحب والاحترام المتبادل بين القيادتين.

ونوه ابوشيبة في تصريح صحافي على عمق العلاقه التاريخية وخصوصيتها بين البلدين ، ومكانة خادم الحرمين الشريفين في قلوب الكويتين كافة، لافتا إلى ان ابناءه من ذوي الاحتياجات الخاصة يبادلونه الحب المتمثل بين الاب وابناءه والقائد وشعبه ، مستذكرين مواقف سلمان الحزم التي تدعوا للفخر والاعتزاز وبالحفاظ على مقدرات و امن ورخاء الامتين العربية والاسلامية ، سائلين المولى العلي القدير ان يحفظ وينعم على القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين من كل مكروه.