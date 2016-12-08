الزايدي تتابع مدارس البنات بتعليم الطائف ميدانيآ

في إطار المتابعة الميدانية للمدارس قامت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات

أ. مها الزايدي بجولة تفقدية شملت عددا من المدارس المتوسطة الثالثة بالطائف و مجمع أبو راكة التابع لمكتب التعليم بميسان وابتدائية قيا ، وابتدائية تحفيظ قيا ،وثانوية التحفيظ التابعة لمكتب جنوب شرق الطائف، رافقها في الزيارة مديرة إدارة الإشراف التربوي أ . هند الزرقي .

وفي ختام زيارتها أثنت على الجهود المبذولة من قبل منسوبات المكاتب مديرات ومشرفات وقائدات المدارس ومعلمات وإداريات وطالبات ودعت إلى تكثيف الجهود