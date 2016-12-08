 الزايدي تتابع مدارس البنات بتعليم الطائف ميدانيآ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الزايدي تتابع مدارس البنات بتعليم الطائف ميدانيآ

الزايدي تتابع مدارس البنات بتعليم الطائف ميدانيآ
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

في إطار المتابعة الميدانية للمدارس قامت  مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بنات
أ. مها الزايدي بجولة تفقدية شملت عددا من المدارس المتوسطة الثالثة بالطائف و مجمع أبو راكة التابع لمكتب التعليم بميسان وابتدائية قيا ، وابتدائية تحفيظ قيا ،وثانوية التحفيظ التابعة لمكتب جنوب شرق الطائف، رافقها في الزيارة مديرة إدارة الإشراف التربوي أ . هند الزرقي .
وفي ختام زيارتها أثنت على الجهود المبذولة من قبل منسوبات المكاتب مديرات ومشرفات وقائدات المدارس ومعلمات وإداريات وطالبات  ودعت إلى تكثيف الجهود

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