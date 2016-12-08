​تعليم المدينة: ​موهوبات المدينة في ورش تدريبية استعدادًا لأولمبياد إبداع 2017

في إطار الاستعدادات لأولمبياد إبداع 2017 عقدت إدارة الموهوبات بالمدينة المنورة الورش التدريبية للمشروع العلمي لأولمبياد إبداع 2017 في القاعة الثقافية لمكتب التعليم شمال المدينة (بنين) يومي 5 – 6 / 3 / 1438 هـ تستهدف الورشة 200 طالبة من المرحلتين المتوسطة و الثانوية قدمتها مشرفات الموهوبات الأستاذات نوال الشريف و سحر ياسين و أريج جمعة و ابتهاج أبو تويمة .

ناقشت فيها المشرفات أنواع المشاريع العلمية و مفهوم كل من البحث العلمي و الابتكار و الفروقات بينهما , و خطوات البحث و تصميمه و آليات اختيار موضوعه و أساليب تحديد مشكلته ( كمية و نوعية ) و منهجيته و قائمة مراجعة تحليل البيانات و استخلاص نتائج البحث , و الخلفية العلمية و أهداف البحث و الفرضيات وصيغ كتابتها و كيفية بناء فرضية قوية .

كما ناقشن في الابتكار خطواته بدءً بتحديد المشكلة و طرق توليد الأفكار , و الفرق بين الاختراع و الابتكار , و المبادئ الأربعين لتريز و مستويات الابتكار ( تزايدي و مفاجئ و تحولي ) و رسم الفكرة الاختراعية و رسم نموذج الابتكار و أكدن على أهمية الحرص على البحث عن أصالة الفكرة و مدى جدتها من خلال عدد من محركات البحث العلمية مشددات على حقوق الملكية الفكرية و نظام الحماية العالمية , و خطوات تحسين المنتج الأولي و من ثم التنفيذ .

و اختتم الورش بمداخلات الطالبات و الإجابة عن الاستفسارات و تقديم الاستشارات .