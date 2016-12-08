 ​تعليم المدينة: ​موهوبات المدينة في ورش تدريبية استعدادًا لأولمبياد إبداع 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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​تعليم المدينة: ​موهوبات المدينة في ورش تدريبية استعدادًا لأولمبياد إبداع 2017

​تعليم المدينة: ​موهوبات المدينة في ورش تدريبية استعدادًا لأولمبياد إبداع 2017
المناطق_المدينة

في إطار الاستعدادات لأولمبياد إبداع 2017 عقدت إدارة الموهوبات بالمدينة المنورة الورش التدريبية للمشروع العلمي لأولمبياد إبداع 2017 في القاعة الثقافية لمكتب التعليم شمال المدينة (بنين) يومي 5 – 6 / 3 / 1438 هـ تستهدف الورشة 200 طالبة من المرحلتين المتوسطة و الثانوية قدمتها مشرفات الموهوبات الأستاذات نوال الشريف و سحر ياسين و أريج جمعة و ابتهاج أبو تويمة .

ناقشت فيها المشرفات أنواع المشاريع العلمية و مفهوم كل من البحث العلمي و الابتكار و الفروقات بينهما , و خطوات البحث و تصميمه و آليات اختيار موضوعه و أساليب تحديد مشكلته ( كمية و نوعية ) و منهجيته و قائمة مراجعة تحليل البيانات و استخلاص نتائج البحث , و الخلفية العلمية و أهداف البحث و الفرضيات وصيغ كتابتها و كيفية بناء فرضية قوية .

كما ناقشن في الابتكار خطواته بدءً بتحديد المشكلة و طرق توليد الأفكار ,  و الفرق بين الاختراع و الابتكار , و المبادئ الأربعين لتريز و مستويات الابتكار ( تزايدي و مفاجئ و تحولي ) و رسم الفكرة الاختراعية و رسم نموذج الابتكار و أكدن على أهمية الحرص على البحث عن أصالة الفكرة و مدى جدتها من خلال عدد من محركات البحث العلمية مشددات على حقوق الملكية الفكرية و نظام الحماية العالمية , و خطوات تحسين المنتج الأولي و من ثم التنفيذ .

و اختتم الورش بمداخلات الطالبات و الإجابة عن الاستفسارات و تقديم الاستشارات .

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