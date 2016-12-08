خادم الحرمين يرعى مؤتمر التشغيل والصيانة في البلدان العربية…الأحد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يعقد المعهد العربي للتشغيل والصيانة ” المؤتمر الدولي الـ 14 للتشغيل والصيانة في البلدان العربية “، بمشاركة وزارة الدفاع، تحت شعار (تفعيل دور إدارة الأصول والمرافق في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي) وتحتضنه مدينة جدة خلال الفترة من 12 – 14 من شهر ربيع الأول الجاري، وذلك بفندق هيلتون جدة.

وأوضح أمين عام المؤتمر رئيس المنظمة الدولية للصيانة (IMA) الدكتور زهير السراج أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر دلالة واضحة لتوجه القيادة الحكيمة لدعم كل ما من شأنه دفع اقتصاد المملكة إلى الأمام، التي يتوافق معها المؤتمر بمحاوره وأهدافه لهذا العام التي تركز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأضاف السراج أن المؤتمر سيتناول التجربة البرتغالية في الصيانة والتطوير الإداري والفني للإدارة العامة للتشغيل، والصيانة في المسجد الحرام، وعرض تجربة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع في تخفيض تكاليف التشغيل والصيانة من خلال مشاركتها بالمعرض المصاحب للمؤتمر، كما تستعرض حلقة النقاش الثانية التجارب وخبرات حول تطوير البنى التحتية من وزارة تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال :” إن المؤتمر سيناقش في دورته الحالية عدداً من المسارات المتمثلة في الأبحاث والدراسات في الصيانة وصيانة المباني وصيانة المنظومات الكهربائية والأمن المعلوماتي في أنظمة التشغيل والصيانة وحمايتها وبناء قادة المستقبل في الصيانة، وكذلك من مساراته المهمة التعليمية والتدريبية في الصيانة وتشغيل وصيانة مرافق تحليه المياه المالحة ومرافق المياه وتشغيل وصيانة مجمعات ومرافق المباني وتشغيل وصيانة مرافق النقل والمرافق البلدية وصيانة أنظمة الاتصالات والأنظمة الإلكترونية وإدارة مواد الصيانة و استشارات الصيانة “.

ونوه إلى أن رعاية وزارة الدفاع رسمياً للمؤتمر يأتي بالتزامن مع الخطى الثابتة والواضحة لسعي المملكة المتواصل لتحقيق النهضة والتطور، واستمراراً لمواكبة ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وعمرانية في شتى المناطق، حيث يشكل المؤتمر فرصة لرفع وتحسين جودة الخدمات والبنى التحتية مما سيسهم في جذب الاستثمارات التي تقوم على استدامة الخدمات.

الجدير بالذكر أن مشاركة الأشغال العسكرية بوزارة الدفاع في المؤتمر تأتي انطلاقاً من أنها من الجهات الرائدة في العمل الهندسي في الوطن العربي لما تمثله من خبرات وتجارب عالية في مجال التشغيل وصيانة مختلف المرافق التي تضمها منشآت وزارة الدفاع ومرافقها وقواعدها العسكرية التي أنشأت على أعلى مستويات من التقنية، واعتمدت في صيانتها وتشغيلها على أيدي وطنية تم تدريبها وفق أعلى مستويات إدارة وتشغيل المرافق.