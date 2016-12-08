محافظ مؤسسة النقد: المملكة مستحوذة على 19% من المصرفية الإسلامية

أوضح محافظ مؤسسة النقد أحمد الخليفي أن المملكة تمتلك 19% من إجمالي الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة، وذلك في حديثه بالمؤتمر العالمي الـ 23 للمصرفية العالمية الإسلامية الذي استضافته البحرين.

وقال محافظ مؤسسة النقد إن المصرفية الإسلامية المصرفية الإسلامية بيّنت خلال العقدين الماضيين مستوى مرونة أعلى بكثير من المصرفية التقليدية، وأن تقديرات نمو التمويل الإسلامي حول العالم تصل إلى معدل 10% سنويا.

وأشار إلى أن جميع المصارف السعودية الـ 12 وفروع المصارف الأجنبية تقدم منتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتشكل معظم قطاع المصرفية السعودية للأفراد، مشيرا إلى أن هنالك نموا ملحوظا في هذه المنتجات حتى على قطاع الشركات.