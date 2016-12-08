الباطن يستعيد اتزانه بفوز ثمين على التعاون

استعاد الباطن اتزانه وعاد لعزف نغمة الانتصارات في دوري المحترفين بفوزه الثمين 1 / صفر على التعاون اليوم الخميس في افتتاح مباريات الجولة الثانية عشر من المسابقة.

وحسم الباطن المباراة بهدف نظيف سجله جورج بيريرا دا سيلفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول فيما شهدت الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد البرازيلي ساندرو مانويل لاعب التعاون لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وتقدم الباطن إلى المركز التاسع رافعا رصيده إلى 12 نقطة بعدما حقق الانتصار الأول له في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة فيما توقفت الانطلاقة الناجحة للتعاون وتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركزالسابع حيث مني بالهزيمة الأولى له في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة