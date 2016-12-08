مدرب النصر: عودة أيالا أمام الشباب مهمة.. وغالب لن يشارك

أكد زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أنه لا توجد مباراة سهلة في منافسات دوري المحترفين.

وأوضح ماميتش، في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الخميس قبل مباراة فريقه أمام الشباب غدا الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد ضمن منافسات المرحلة الثانية عشر من المسابقة، أن الفارق في المباريات هو أن هناك مباريات كبيرة تحظى بحضور جماهيري كبير وتشهد حالة تنافسية داخل الملعب.

وأضاف : “نحترم المنافس أيا كان ونسعى دائما لأن يكون فريقنا جاهزا وفي تركيز تام لأنني أثق حينها باللاعبين وقدرتهم على حسم أي لقاء”.

وأكد ماميتش : “مباراة الشباب مهمة ونسعى لاجتيازها. أعرف فريق الشباب وتابعت مبارياته مثل كل الفرق التي نواجهها… بالطبع، الفرق التي تسعى لتحقيق البطولات هي الفرق التي تلعب تحت الضغط لأنها في مثل هذا تتألق وتبدع”.

وعن جاهزية فريق النصر، قال ماميتش : “نحن جاهزون لكل المباريات. عودة أيالا للمشاركة بعدما غاب عن مباراة الباطن بسبب الإيقاف للإنذارات أمرجيد كونه لاعب كبير ساهم في تحقيق الفريق لعدد من النقاط. لدينا عدد من اللاعبين يغيبون عن الفريق للإصابات. ولهذا، سيكون وجود أيالا في هذه المباراة مهما لنحقق النصر ونكسب النقاط الثلاث”.

وأكد ماميتش أن مشاركة إبراهيم غالب في المباراة غير واردة، وقال :”نحن بحاجة لإبراهيم غالب لكننا لن نجازف به إلا في حالة جاهزيته التامة لأنه عائد من إصابة وغياب طويل ولا نريد أن نضعه تحت الضغط قبل اكتمال تأهيله. نثق بأنه سيعود وبقوة كما كان نجما مؤثرا بالفريق”.

ووجه ماميتش رسالة لجماهير النصر قائلا : “فريقكم بحاجة لوقفاتكم ودعمكم. خلال المرحلة الماضية أظهرنا نتائج جيدة وننافس بقوة على الصدارة وفي حاجة لكم لكي تتضافر كل الجهود. جماهير النصر هم السند والدعم لمسيرة الفريق”.