 الاستخبارات البريطانية تحذر من خطر غير مسبوق لعمليات إرهابية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الاستخبارات البريطانية تحذر من خطر غير مسبوق لعمليات إرهابية

الاستخبارات البريطانية تحذر من خطر غير مسبوق لعمليات إرهابية
المناطق_وكالات

حذر رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية (ام آي 6) اليكس يونغر اليوم من خطر “غير مسبوق” لوقوع اعتداء في بريطانيا على خلفية الحرب في سوريا وتنظيم داعش الارهابي. وفي لقاء نادر مع الصحافة قال رئيس “ام آي 6” إن “مستوى التهديد غير مسبوق. لقد احبطت الاستخبارات البريطانية واجهزة الأمن 12 مؤامرة ارهابية في المملكة المتحدة منذ يونيو 2013”.
وأضاف “في الوقت الذي اتحدث فيه، فإن البنية المنظمة جدا لتخطيط الهجمات الخارجية في داعش، ورغم انهم يواجهون تهديدا عسكريا، تعد مؤامرات لارتكاب اعمال عنيفة ضد المملكة المتحدة وحلفائنا من دون حاجة لمغادرة سوريا”.

وتابع “لا يمكن أن نكون في منأى من هذا التهديد الذي مصدره تلك الاراضي ما دامت الحرب مستمرة” في سوريا، في وقت حدد مستوى التحذير من عمل ارهابي في المملكة المتحدة بانه “خطير” (الرابع على سلم من خمس درجات) منذ اغسطس 2014.

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