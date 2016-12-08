 الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار بعد قرار المركزي الأوروبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار بعد قرار المركزي الأوروبي

الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار بعد قرار المركزي الأوروبي
المناطق_رويترز

انخفض الذهب اليوم الخميس بعدما تعافى الدولار على خلفية قرار البنك المركزي الأوروبي بتمديد برنامج شراء الأصول حتى ديسمبر القادم وإن كان بوتيرة شهرية أقل.

وهبط الذهب مع تركيز السوق على إجراءات البنك المركزي لتمديد برنامج شراء الأصول حتى نهاية 2017 وهي مدة تزيد عن الستة أشهر التي كانت متوقعة.

وكان لقرار التمديد ثقل أكبر عند المستثمرين مقارنة بالقرار غير المتوقع بتقليص شراء الأصول إلى 60 مليار يورو (64 مليار دولار) شهريا اعتبارا من أبريل المقبل مقارنة مع 80 مليار يورو حاليا.

وارتفع مؤشر الدولار بعد القرار مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.3 بالمئة إلى 1169.65 دولار للأوقية (الأونصة) في حين نزلت عقود الذهب الأمريكية 0.4 بالمئة إلى 1172.90 دولار للأوقية.

وخسر المعدن الأصفر النفيس أكثر من 12 بالمئة منذ ذروته بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية عند 1337.40 دولار للأوقية في التاسع من نوفمبر .

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط سعر الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية بعد أن صعد أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 942 دولارا في حين انخفض البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 721 دولارا للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر عند 713.97 دولار للأوقية.

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