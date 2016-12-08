 مدني تبوك: يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدني تبوك: يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع

مدني تبوك: يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع
المناطق_تبوك
صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبد العزيز الشمري ان دوريات السلامة بالادارة العامة للدفاع المدني قامت بمتابعة المزارع والبيوت المحمية التي تقوم بعملية حرق للمخلفات الزراعية والتي تؤدي الى انتشار الحرائق وعدم تقيدها بشروط لائحة السلامة الزراعية وخاصةً حسب ماجاء في الماده الثانية والتي نصت على :
يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع أو الحقول, إلا في أضيق نطاق مع توافر الشروط من ضمنها عدم الحرق الا بعد الرجوع للدفاع المدني والموافقة على ذلك بعد توافر جميع الاشتراطات الازمة التي حددتها الائحة ويمكن الرجوع لكامل شروط لائحة السلامة الزراعية ومعرفتها من خلال الموقع الرسمي للدفاع المدني www.998.gov.sa
واكد الشمري ان عدم التقيد لإشتراطات الائحة يحمل صاحب المزرعة او البيوت المحمية المسئولية وتحويلة الى لجنة النظر في المخالفات بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تمهيداً لفرض الغرامات عليه حسب النظام

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