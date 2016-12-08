 القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الطائرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 9 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2016 ميلاديا

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القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الطائرة

القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الطائرة
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطم طائرة الركاب الباكستانية.
وقال الملك المفدى : علمنا بألم شديد بنبأ تحطم طائرة الركاب الباكستانية، وما نتج عنه من ضحايا، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب.

كما بعث نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطم طائرة الركاب الباكستانية.

وقال نائب خادم الحرمين الشريفين : بلغني بألم شديد نبأ تحطم طائرة الركاب الباكستانية، وما نتج عنه من ضحايا، وإنني إذ أقدم لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق، بالغ التعازي وصادق المواساة، لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويجنبكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق كل مكروه، إنه سميع مجيب.

وأرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، إثر تحطم طائرة الركاب الباكستانية.
وقال سمو ولي ولي العهد : علمت ببالغ الحزن بنبأ تحطم الطائرة الباكستانية ووفاة ركابها، وإنني إذ أبعث لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، لأسأل المولى سبحانه أن يتغمد المتوفين برحمته ومغفرته، ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ويجنبكم وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق كل مكروه، إنه سميع مجيب.

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