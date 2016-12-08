الجابر: لدينا ثقة كبيرة في تجاوز النصر.. وزوران مدرب كبير

أثنى المدير الفني لفريق الشباب سامي الجابر على نظيره الكرواتي زوران مامتيش في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم وشدد فيه على أهمية لقاء الفريق اليوم الجمعة أمام ضيفه النصر، مشيراً إلى أن الحمل سيكون أكبر على فريقه في تحقيق الفوز لكسر حاجز الـ20 نقطة، والتي كانت التعادلات سببا في تأخر الفريق للوصول إليها.

وقال الجابر: لابد أن أشيد بالمستويات التي يقدمها الفريق النصراوي حالياً، وأرى أن الفضل في ذلك يعود للمدرب زوران صاحب السمعة التدريبية الكبيرة في الملاعب الأوروبية، والذي يترجمها مع فريقه النصر حالياً ويشاهدها الشارع الرياضي بأكمله، لدينا ثقة كبيرة في تجاوز المنافس وأي منافس آخر رغم أننا لا نزال في مرحلة البحث عن الاستقرار على كافة الأصعدة”.

وواصل حديثه قائلاً “البيئة النظيفة في نادي الشباب ساعدتني كثيرا في إحداث التطور الملحوظ في أداء الفريق، لدينا في صفوف الفريق عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق، الانتصار على الأندية المتوسطة والمتذيلة للترتيب من أهم أسباب نجاح الأندية في تحقيق بطولة الدوري، وهو ما نسعى إلى ترسيخه في أذهان اللاعبين هذا الموسم”.

من جهته أكد الظهير الأيسر عبد الله الأسطا أن مواجهة النصر تشكل لهم أهمية كبيرة بالرغم من صعوبتها، وقال: “لن نتنازل عن الثلاث نقاط خصوصا بعد تعثرنا في آخر ثلاث جولات، أقدر كثيراً قناعة الجهازين الإداري والفني بما أقدم في الملعب، وبالتأكيد أنا وأي لاعب آخر لدينا تقصير ولكننا نسعى دائما إلى تطوير المستوى، الكابتن سامي الجابر أحدث تغيير في وجه الفريق إلى الأفضل هذا الموسم، وأتمنى استمراره مع الفريق أطول فترة ممكنة”.