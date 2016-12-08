 الحكومة اليمنية تبدأ بوضع الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر‏ الدولي للإغاثة باليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

حريق داخل محطة وقود بحوية الطائف خمسون عملا في معرض “حنين” الخزمري 7إصابات في حادث إنقلاب باص بجدة رجل الأعمال فايز بن حمود يرزق بمولوده مرور الخرج: يرصد المفحطين وقاطعي الإشارات والمتهورين بنظام باشر الحكومة اليمنية تبدأ بوضع الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر‏ الدولي للإغاثة باليمن القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الطائرة الجابر: لدينا ثقة كبيرة في تجاوز النصر.. وزوران مدرب كبير مدني تبوك: يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع الشاعر حمود المري يلقي قصيدة أمام سمو أمير البلاد وخادم الحرمين الشريفين الهلال يمتع جماهيره بسداسية نارية في شباك الوحدة (العمل والتنمية) توضح حديث الوزير عن القبول بالجامعات

الحكومة اليمنية تبدأ بوضع الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر‏ الدولي للإغاثة باليمن

الحكومة اليمنية تبدأ بوضع الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر‏ الدولي للإغاثة باليمن
المناطق_وكالات

بدأت الحكومة اليمنية في مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر ‏ الدولي للإغاثة والتعافي الاقتصادي الخاص باليمن.‏

وترأس وزير الادارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض، ‏اجتماعًا بهذا الشأن للجنة الإشرافية للمؤتمر الذي ينظمه مركز ‏سفراء العطاء للأعمال الاغاثية والتنمية.‏

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع كُرس لمناقشة ‏‏- الترتيبات الخاصة بالمؤتمر المزمع عقده في شهر مارس من ‏العام المقبل، 2017م، والخطة المقدمة من المنظمين بهدف ‏تنسيق الجهود الحكومية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني ‏للخروج بنتائج إيجابية

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>