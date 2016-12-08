الحكومة اليمنية تبدأ بوضع الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر‏ الدولي للإغاثة باليمن

بدأت الحكومة اليمنية في مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر ‏ الدولي للإغاثة والتعافي الاقتصادي الخاص باليمن.‏

وترأس وزير الادارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض، ‏اجتماعًا بهذا الشأن للجنة الإشرافية للمؤتمر الذي ينظمه مركز ‏سفراء العطاء للأعمال الاغاثية والتنمية.‏

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع كُرس لمناقشة ‏‏- الترتيبات الخاصة بالمؤتمر المزمع عقده في شهر مارس من ‏العام المقبل، 2017م، والخطة المقدمة من المنظمين بهدف ‏تنسيق الجهود الحكومية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني ‏للخروج بنتائج إيجابية