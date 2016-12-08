الحكومة اليمنية تبدأ بوضع الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر‏ الدولي للإغاثة باليمن

بدأت الحكومة اليمنية في مناقشة الترتيبات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي للإغاثة والتعافي الاقتصادي الخاص باليمن.
وترأس وزير الادارة المحلية اليمني، رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم في مقر السفارة اليمنية بالرياض، اجتماعًا بهذا الشأن للجنة الإشرافية للمؤتمر الذي ينظمه مركز سفراء العطاء للأعمال الاغاثية والتنمية.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الاجتماع كُرس لمناقشة - الترتيبات الخاصة بالمؤتمر المزمع عقده في شهر مارس من العام المقبل، 2017م، والخطة المقدمة من المنظمين بهدف تنسيق الجهود الحكومية اليمنية ومنظمات المجتمع المدني للخروج بنتائج إيجابية
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