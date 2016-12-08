مرور الخرج: يرصد المفحطين وقاطعي الإشارات والمتهورين بنظام باشر

نفذ مرور محافظة الخرج ، حملات مرورية مكثفة في المحافظة استهدفت مخالفي أنظمة السرعة، والتفحيط، وقطع الإشارة الضوئية، والتجاوزات الخاطئة، وغيرها من المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة , وتعرض الحياة للخطر وذلك بالطرقات الرئيسيه بالمحافظه.

حيث تم رصد العديد من المخالفات المروريه للمخالفين عن طريق نظام باشر الذي دشن مؤخراً في مرور الخرج.

تأتي هذه الحملات بتوجيهات ومتابعة من مدير مرور الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني، سعياً إلى تحقيق السلامة المرورية ومحاولة الحد من المخالفات وتطبيق الأنظمة المرورية.