 مرور الخرج: يرصد المفحطين وقاطعي الإشارات والمتهورين بنظام باشر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

حريق داخل محطة وقود بحوية الطائف خمسون عملا في معرض “حنين” الخزمري 7إصابات في حادث إنقلاب باص بجدة رجل الأعمال فايز بن حمود يرزق بمولوده مرور الخرج: يرصد المفحطين وقاطعي الإشارات والمتهورين بنظام باشر الحكومة اليمنية تبدأ بوضع الترتيبات الخاصة بعقد ‏المؤتمر‏ الدولي للإغاثة باليمن القيادة تعزي الرئيس الباكستاني في ضحايا الطائرة الجابر: لدينا ثقة كبيرة في تجاوز النصر.. وزوران مدرب كبير مدني تبوك: يحظر إحراق أي مزروعات أو مخلفات أو نفايات في المزارع الشاعر حمود المري يلقي قصيدة أمام سمو أمير البلاد وخادم الحرمين الشريفين الهلال يمتع جماهيره بسداسية نارية في شباك الوحدة (العمل والتنمية) توضح حديث الوزير عن القبول بالجامعات

مرور الخرج: يرصد المفحطين وقاطعي الإشارات والمتهورين بنظام باشر

مرور الخرج: يرصد المفحطين وقاطعي الإشارات والمتهورين بنظام باشر
المناطق_الخرج
نفذ مرور محافظة الخرج ، حملات مرورية مكثفة في المحافظة استهدفت مخالفي أنظمة السرعة، والتفحيط، وقطع الإشارة الضوئية، والتجاوزات الخاطئة، وغيرها من المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة العامة , وتعرض الحياة للخطر وذلك بالطرقات الرئيسيه بالمحافظه.
حيث تم رصد العديد من المخالفات المروريه للمخالفين عن طريق نظام باشر الذي دشن مؤخراً في مرور الخرج.
تأتي هذه الحملات بتوجيهات ومتابعة من مدير مرور الخرج العقيد عبدالله بن عبدالعزيز الحقباني،  سعياً إلى تحقيق السلامة المرورية ومحاولة الحد من المخالفات وتطبيق الأنظمة المرورية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>