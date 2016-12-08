 7إصابات في حادث إنقلاب باص بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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7إصابات في حادث إنقلاب باص بجدة

7إصابات في حادث إنقلاب باص بجدة
المناطق_عادل الزهراني

تعرض  باص  لحادث  انقلاب  يقل  عدد من  الركاب بطريق  المدينة   وقد اصيب  سبعة  منهم  باصابات  متفرقة  وقد باشرت الجهات المعنية  الحادث  في  حينه
أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة الأستاذ / عبد الله أبوزيد – أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 8:27  بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص
نتج عنه 7 اصابات
وأضاف: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة باشراف القائد الميداني سعود القرني ، إلى موقع الحادث، ليجدوا (7) اصابات توزعوا كالتالي: 4 اصابات حالتهما متوسطة، (2) إصابات بسيطة. وحالةتم اسعافها بالموقع

وقال أبوزيد : قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة  إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة

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