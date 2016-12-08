7إصابات في حادث إنقلاب باص بجدة

تعرض باص لحادث انقلاب يقل عدد من الركاب بطريق المدينة وقد اصيب سبعة منهم باصابات متفرقة وقد باشرت الجهات المعنية الحادث في حينه

أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمحافظة جدة الأستاذ / عبد الله أبوزيد – أنه تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة 8:27 بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب باص

نتج عنه 7 اصابات

وأضاف: فور تلقي البلاغ إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر 997 هرعت (4) فرق إسعافية، وفرقة استجابة متقدمة باشراف القائد الميداني سعود القرني ، إلى موقع الحادث، ليجدوا (7) اصابات توزعوا كالتالي: 4 اصابات حالتهما متوسطة، (2) إصابات بسيطة. وحالةتم اسعافها بالموقع

وقال أبوزيد : قٌدّمت العناية الطبية اللازمة بالموقع، وتم نقل المصابين بالإسعافات الأرضيّة إلى مجمع الملك عبدالله الطبي بمحافظة جدة