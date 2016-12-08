 خمسون عملا في معرض “حنين” الخزمري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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خمسون عملا في معرض “حنين” الخزمري

خمسون عملا في معرض “حنين” الخزمري
المناطق_الرياض

تحتضن صالة “نايلا جاليري” بالرياض المعرض الشخصي للفنان التشكيلي أحمد الخزمري “حنين” يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 1438هـ الموافق الثالث عشر ديسمبر 2016 م
ويضم “حنين” 50 عملاً من آخر أعماله الفنية التي حملت ألوانها إبداع الريشة والفكر الفني المتميز الذي يظهره في لوحاته.
الناقد محمد الشهدي أشاد بأعمال الخزمري حيث قال : بنظرة شمولية في أعماله نجد ألقاً ممنهجاً وتكاملياً بدءاً بتكوينات الفضاء لوناً وحركة وتموقعاً وجرأة.. مروراً بثراء جلي للبعد الخطابي وتنوعاته.. فالعين المعتادة على الخلفية البصرية العامة “سماء-أرض” يستدعيها الفنان أحمد الخزمري بهندستها المألوفة.. ولكنه يسكب في أرجائها تفاصيل خطاباته، من عمل لآخر، غير آبه إلا بمنظومته.. موزعاً إياها بخصوصية هي ما أرغمتني بأن أشيد بعملية الاستقطاب عنده رغم أنها مبدأ ثابت وأولي عند الوقوف أمام أي عمل تشكيلي.. إلا أنها تصل ذروتها عند الخزمري لما يشبه الاستقبال بالأحضان.. وعند استدعائه للمكان كعنصر مفتاح لخطابه الذي لا شك أنه هنا يذهب به أكثر من كونه حيزاً كونه نوستالجياً مستفزاً للذاكرة.. وإني أقول هذا من منطلق التضاريس المصاحبة عنده للعمارة كرمز فقط.. تضاريس اللون بتخمته المتجانسة أزمنة وتنوعاً.. وكذا الحركة النائية عن كل نمطية غير مستحبة.. حيث أنه يمنح كل حيز من فضاء العمل ما يخصه من الإيقاع

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