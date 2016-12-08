الأونروا تشكر المملكة على دعمها بمبلغ 32 مليون دولار

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-(أونروا) اليوم عن تلقيها دعمًا بقيمة 32 مليون دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتلبية العديد من احتياجات البنية التحتية في مدارس (الأونروا) ومراكزها الصحية في الضفة الغربية.

وقالت المنظمة الأممية إن الإعلان عن المنحة جاء في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم، بحضور مدير عمليات (الأونروا) في الضفة الغربية سكوت أندرسون ومسؤولين فلسطينيين.

وقال اندرسون في تعليق على إعلان تلقي المنحة من المملكة العربية السعودية إنه “يتوجه بالشكر الجزيل إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً لدعمها المتواصل للأونروا ”

وأضاف اندرسون “إن هذا الدعم السخي سيحسن ويعزز ما تقدمه الوكالة للاجئين من خدمات. وسيعزز تحديدا برنامج التعليم، وهو برنامج ذو أولوية لدى الأونروا ومجتمع اللاجئين على حد سواء”.

وأعرب رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في المخيم عدنان العجارمه عن شكره للمملكة على هذا الدعم المهم وحث جميع الدول أن تحذوا حذو المملكة العربية السعودية في دعم هذه الوكالة الحيوية .

وقالت المنظمة إن المنحة ستسهم في تمويل إعادة بناء وتأثيث وتجهيز ثلاث مراكز صحية تابعة للأونروا بالمعدات؛ في بلدة دورا ومخيمي عايدة والفارعة للاجئين، وفي مدارس البنين التابعة للأونروا في مخيمي جنين وطولكرم . كما سيساعد على تحسين البيئة التعليمية في جميع مدارس الأونروا في الضفة الغربية.

واشارت المنظمة إلى أن هذا الدعم جزءا من منحة أكبر بقيمة 67 مليون دولار لمشاريع ستقام في غزة والضفة الغربية والأردن، قدمت بموجب اتفاقية تعود إلى الشهر الماضي بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية.

واختتمت المنظمة الإعلان بالتأكيد على الدور المهم لدعم المملكة الذي يأتي كثاني أكبر مانح للأونروا.