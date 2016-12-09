 فيديو نادر : للملك سلمان مع الشيخ جابر رحمه الله وحوار ودي في الصمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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فيديو نادر : للملك سلمان مع الشيخ جابر رحمه الله وحوار ودي في الصمان

المناطق- عبدالعزيز ال مفرح

أظهر مقطع فيديو نادر يجمع الملك سلمان بسمو الشيخ جابر الصباح يرحمه الله وهما في الصمان أثناء رحله للشيخ جابر الله يرحمه سنه 1988 للمملكة وتحديدا منطقة حائل والصمان ، وأظهر اللقاء زيارة الشيخ جابر للملك فهد وهو يرحب بالشيخ ، واستضافته في البر ، وكان الملك فهد يسأل الشيخ جابر: “عسى مهوب سلمان اللي يسوق؟ والشيخ جابر يقول لا ولا كان طاير فينا”.

وفي آخر المقطع يظهر الملك سلمان أثناء ملاطفته لثامر بن مكمخ المطيري عندما قال له “خايف وانت من ديرة مطير” !

ويظهر الفيديو مدى العلاقة الوثيقة بين الملك سلمان يحفظه الله والمرحوم الشيخ جابر الصباح.

 

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