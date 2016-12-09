القطاع الخاص يموّل الجسر الثاني بين السعودية والبحرين

اتفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على أن يتم إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد موازياً لجسر الملك فهد ليربط البحرين والسعودية. ويقوم على تمويل المشروع القطاع الخاص.

وكان أول إعلان عن جسر الملك حمد في أيلول (سبتمبر) 2014، في تصريح لوزير المواصلات البحريني السابق كمال بن أحمد، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويربط السعودية والبحرين جسر الملك فهد الذي يمر فوق مياه الخليج العربي بطول 25 كيلو متراً، وافتتح في 1986، وهو أهم المنافذ على مستوى دول الخليج لجهة عدد المسافرين. وكان خادم الحرمين الشريفين اختتم أمس زيارته إلى البحرين التي استمرت يومين، حضر خلالها قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي الـ37، إضافة إلى حضور احتفالات أهالي البحرين بزيارته التاريخية.