أعلنت دراسة حديثة أجريت في الولايات المتحدة الأميركية أنّ النظام الغذائي النباتي مناسب لكل الأعمار ومراحل الحياة، كما أن اتّباعه منذ الصغر يساعد على انخفاض خطر الإصابة بأمراضٍ مزمنة عند التقدّم في السن.

وقال الباحثون إنّ النظام الغذائي المنظّم الذي يحتوي على الحبوب، النباتات، الجوز، الخضار والفاكهة لديه فوائد كثيرة للصحّة كما يساعد في انخفاض نسبة الإصابة بداء السكري والسمنة المفرطة.

وبيّنت النتائج أنَّ تناول تلك الأغذية مرتبط بانخفاض نسبة الوفيات. ومن هذه الأغذية، المكسَّرات والفواكه والحبوب والألياف والأحماض الدهنيّة غيرالمشبعة والسلطة وبعض عادات الغذاء التي يتّبعها سكان البحرالأبيض المتوسط، التي تعتمدعلى الخضراوات والمواد منخفضة الكربوهيدرات، بينما تعدُّ اللحوم والسكريات من الأغذية الثقيلة والمرتبطة بارتفاع معدل الوفيات، ما يعني أنَّ النباتيين يعمّرون أطول، وفقاً لموقع “هيلث داي نيوز”.

وكشفت الدِّراسة عن بعض هذه الأمراض، وأبرزها:

جربي اعداد شوربة الشوفان بالخضار واستمتعي بوجبة نباتية خالية من الدهون

– السرطان: حيث أظهر الكثير من الدّراسات أنّ التغذية النباتيّة تقي من الإصابة بمرض السرطان، كون بعض الأعشاب والخضراوات يمكن أن تعالجه وتساعد في الشفاء منه.

– ضغط الدم: وجدت بعض الدّراسات أنّ ضغط الدم لدى لأشخاص النباتيين منخفض أكثر منه عند آكلي منتجات اللحوم، ما يعني أنّ أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من الأفضل لهم الانتقال إلى التغذية النباتيّة. كما أنّ ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكولسترول في الدم، والذي يعود لتناول اللحوم. بينما تكون نسبة إصابة النباتيين بأمراض القلب نحو 32% مقارنة بالأشخاص الذين يأكلون اللحوم.

– تصلب الشرايين: أثبت معهد “لوماليندا” الأميركي أنّ نسبة الوفيات لدى النباتيين تنخفض بنسبة 12% مقارنة بالوفيات لدى أولئك الذين يتناولون اللحوم. والسبب هوأنَّ مستوى الكوليسترول في الدم لدى النباتيين أقل، وأنَّ اللحم يحتوي على كثيرمن الأحماض الدهنيّة المشبّعة التي تؤدي إلى تصلب الشرايين.ما يعني أنّ اعتماد نظام التغذية النباتيّة يقي من الإصابة بأمراض مزمنة.