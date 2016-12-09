 وفاة رائد الفضاء الأمريكي الشهير جون جلين عن 95 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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وفاة رائد الفضاء الأمريكي الشهير جون جلين عن 95 عاما

وفاة رائد الفضاء الأمريكي الشهير جون جلين عن 95 عاما
المناطق- واشنطن

وافت المنية رائد الفضاء السابق، وعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق، جون جلين، الذي ذاع صيته عام 1962 باعتباره أول أمريكي يدور حول الأرض، عن 95 عاما، وفق ما أعلن حاكم ولاية أوهايو، مسقط رأس جلين، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الخميس.

وكتب حاكم الولاية، جون كاسيتش، على “تويتر” “جون جلين كان، وسيظل دائما، البطل المطلق من أبناء ولاية أوهايو، ورحيله اليوم بعث الحزن فينا جميعا”. وتوفي جلين، الذي بدأ مهنة الطيران عام 1942 عندما انضم إلى قوات مشاة البحرية الأمريكية ليصبح طيارا، عقب نقله إلى المستشفى في كولومبوس، بولاية أوهايو. ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة.

وقام جلين بدورته التاريخية حول الأرض في 20 فبراير 1962، في أوج الحرب الباردة، بينما كان الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة يتسابقان على إرسال أول رائد فضاء إلى سطح القمر.

وأعربت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) عن حزنها لوفاة جلين، وقالت ناسا على تويتر إنها تشعر بالحزن لفقدان السيناتور جون جلين، أول أمريكي يدور حول الأرض، ووصفته بأنه بطل أمريكي حقيقي.

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