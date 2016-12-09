 دي ميستورا: حان الوقت لاستئناف المحادثات السورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دي ميستورا: حان الوقت لاستئناف المحادثات السورية

دي ميستورا: حان الوقت لاستئناف المحادثات السورية
المناطق_وكالات

أشار المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي مستورا، إلى أن النظام وروسيا أعلنا عن تعليق العمليات العسكرية في حلب، لافتاً إلى أن المحادثات مستمرة بين الجانبين الأميركي والروسي لبحث خروج المقاتلين ومدنيين من شرق حلب وأن لقاءات السبت ستحدد إلى أي جهة سينتقلون.

وشدد دي ميستورا أنه حان الوقت للبحث في كيفية استئناف المفاوضات السياسية، مضيفاً أنه لا يجب إعطاء انطباع بأن الانتصار العسكري هو الحل، قائلاً إن “الوقت الآن مناسب لنتطلع بجدية إلى كيفية استئناف المفاوضات السياسية. الجميع يعي ذلك. هناك حاجة لتوجيه رسالة، خاصة إلى النظام، أنه يجب المجيء إلى جنيف والعمل في إطار القرار 2254. لا يجب إعطاء انطباع بأن الحل يكمن بالانتصار العسكري”.

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