إعلان نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة “بن لادن” في بريطانيا

أصدر مركز التحقيق في حوادث الطيران في بريطانيا تقريراً بشأن نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة بن لادن خارج مطار بلاكبوش في مقاطعة هامبشير البريطانية نهاية يوليو 2015.

وكشف التقرير خلو الطائرة وأنظمتها من أي أعطال قد تؤدي لحادث التحطم، ما يجعل سوء تصرف قائد الطائرة الأردني مازن القاسم (58 عاماً) السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

وأوضح التقرير أن الطائرة الخاصة (امبراير فينوم 300) كانت قبل هبوطها تطير بسرعة تزيد بنسبة 40٪‏ عن السرعة التي كان من المفترض أن تطير بها قبيل استعدادها للهبوط.

وأكد التقرير أن جميع ركاب الطائرة لم يلقوا حتفهم نتيجة الاصطدام، وإنما بسبب النيران التي اندلعت في مقصورة الركاب لحظة انفصال الجناح عن جسد الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة كانت تقل بالإضافة إلى الطيار ثلاثة من أفراد عائلة بن لادن، وهم: سناء بن لادن (53 عاما)، ووالدتها: رجاء بشير هاشم (75 عاماً)، وزوجها: زهير أنور هاشم (56 عاماً).