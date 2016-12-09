 إعلان نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة “بن لادن” في بريطانيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

واشنطن ولندن تجسستا على قادة ونخب في 20 دولة أفريقية لوبان تدعو لحرمان الأطفال الأجانب من التعليم مجانا تفاصيل اجتماع “أوبك” السبت المقبل 40 صورة رائعة تلخص أفراح و أحزان العالم في عام 2016 هذه هي القواعد العسكرية التي عمل بها بعض أعضاء “خلية التجسس الإيرانية” قوات الأمن في اليمن تحبط مخططا للانقلابيين بمحافظة الجوف رقيب بالحرس الوطني يقحم نفسه وسط نيران الحوثيين و ينجح في إخلاء طاقم آلية إعلان نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة “بن لادن” في بريطانيا دي ميستورا: حان الوقت لاستئناف المحادثات السورية 411 مليار دولار سنوياً خسائر أميركا بسبب “قلة النوم” مقتل وإصابة نحو 20 من الميليشيات إثر هجوم فاشل غرب تعز كويتي يسمي طفله “سلمان” تيمناً بزيارة خادم الحرمين لدولة الكويت

إعلان نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة “بن لادن” في بريطانيا

إعلان نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة “بن لادن” في بريطانيا
المناطق - متابعات

أصدر مركز التحقيق في حوادث الطيران في بريطانيا تقريراً بشأن نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة بن لادن خارج مطار بلاكبوش في مقاطعة هامبشير البريطانية نهاية يوليو 2015.

وكشف التقرير خلو الطائرة وأنظمتها من أي أعطال قد تؤدي لحادث التحطم، ما يجعل سوء تصرف قائد الطائرة الأردني مازن القاسم (58 عاماً) السبب الرئيسي لوقوع الحادث.

وأوضح التقرير أن الطائرة الخاصة (امبراير فينوم 300) كانت قبل هبوطها تطير بسرعة تزيد بنسبة 40٪‏ عن السرعة التي كان من المفترض أن تطير بها قبيل استعدادها للهبوط.

وأكد التقرير أن جميع ركاب الطائرة لم يلقوا حتفهم نتيجة الاصطدام، وإنما بسبب النيران التي اندلعت في مقصورة الركاب لحظة انفصال الجناح عن جسد الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن الطائرة كانت تقل بالإضافة إلى الطيار ثلاثة من أفراد عائلة بن لادن، وهم: سناء بن لادن (53 عاما)، ووالدتها: رجاء بشير هاشم (75 عاماً)، وزوجها: زهير أنور هاشم (56 عاماً).

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>