رقيب بالحرس الوطني يقحم نفسه وسط نيران الحوثيين و ينجح في إخلاء طاقم آلية

تمكن رقيب في لواء الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، التابع لقوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي، من إخلاء طقم آلية عسكرية أثناء تعطلها وسحبها إلى منطقة آمنة، وسط كثافة من نيران عناصر الميليشيات الحوثية.

وأوضح خطاب شكر مقدم للجندي، ويدعى خالد الشمري، أن العمل البطولي الذي قام به، تمثل في قيامه بمهمة إخلاء طقم الآلية وسحبها إلى منطقة آمنة تحت كثافة نيران العدو، في منطقة الربوعة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الجنود المرابطين على الحد الجنوبي يسطرون تاريخاً من البطولات، حيث لا تعد هذه الواقعة هي الأولى، إذ سبقه زميل آخر بعمل بطولي، بعدما تمكن من إنقاذ عدد من زملائه من الوقوع أسرى في يد ميليشيات الحوثي، حيث قام باقتحام صفوف الميليشيات والوصول إلى المبنى المحتجز به زملاؤه وإنقاذهم بواسطة مدرعة.