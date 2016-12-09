 رقيب بالحرس الوطني يقحم نفسه وسط نيران الحوثيين و ينجح في إخلاء طاقم آلية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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رقيب بالحرس الوطني يقحم نفسه وسط نيران الحوثيين و ينجح في إخلاء طاقم آلية

رقيب بالحرس الوطني يقحم نفسه وسط نيران الحوثيين و ينجح في إخلاء طاقم آلية
المناطق_الرياض

تمكن رقيب في لواء الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، التابع لقوات الحرس الوطني في الحد الجنوبي، من إخلاء طقم آلية عسكرية أثناء تعطلها وسحبها إلى منطقة آمنة، وسط كثافة من نيران عناصر الميليشيات الحوثية.

وأوضح خطاب شكر مقدم للجندي، ويدعى خالد الشمري، أن العمل البطولي الذي قام به، تمثل في قيامه بمهمة إخلاء طقم الآلية وسحبها إلى منطقة آمنة تحت كثافة نيران العدو، في منطقة الربوعة الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن الجنود المرابطين على الحد الجنوبي يسطرون تاريخاً من البطولات، حيث لا تعد هذه الواقعة هي الأولى، إذ سبقه زميل آخر بعمل بطولي، بعدما تمكن من إنقاذ عدد من زملائه من الوقوع أسرى في يد ميليشيات الحوثي، حيث قام باقتحام صفوف الميليشيات والوصول إلى المبنى المحتجز به زملاؤه وإنقاذهم بواسطة مدرعة.

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