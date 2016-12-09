لوبان تدعو لحرمان الأطفال الأجانب من التعليم مجانا

اقترحت زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، المرشحة لانتخابات الرئاسة عام 2017، حرمان الأطفال الأجانب من مجانية التعليم في فرنسا، في إطار مقترحات مشددة للحد من الإنفاق العام.

وقالت لوبان، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن الحرمان من مجانية التعليم لن يشمل إلا الأطفال الأجانب ممن هم في وضعية غير قانونية في بلادها، وفقا لتعبيرها.

وأضافت رئيسة حزب الجبهة الوطنية أنها تنوي أيضا إجبار الأبوين الأجنبيين، اللذين يتمتعان بوضع قانوني لكنهما عاطلين عن العمل، على المساهمة في الرسوم الدراسية لأطفالهم.

وصرحت لوبان لوكالة الأنباء الفرنسية، قائلة: “ليس لدي شيء ضد الأجانب، لكن أقول لهم إذا أتيتم إلى بلدنا، لا تتوقعوا أن نتكفل بكم وأن نوفر لكم العلاج وأن يتعلم أطفالكم مجانا، لقد انتهى ذلك الآن، انتهت العطلة!”… “لن يكون هناك بعد الآن تسجيل في المدارس للأطفال المخالفين للقانون، وستكون هناك مساهمة للأجانب في النظام التعليمي”، لافتة إلى أنه في كثير من دول العالم يتم طلب مساهمة الأجانب في تعليم أبنائهم.

جدير بالذكر أنه يحق لجميع الأطفال في فرنسا الحصول على تعليم مجاني، بغض النظر عن الوضع القانوني لذويهم، كما يمكن للأجانب الذين لا يحملون وثائق أيضا الاستفادة من رعاية مجانية بعد ثلاثة أشهر من إقامتهم.

كما انتقدت زعيمة اليمين، التي رجحت كل استطلاعات الرأي وصولها إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، المساعدة الاجتماعية المقدمة للمسنين والتي يمكن لبعض المهاجرين الاستفادة منها بشروط، وقالت: “ننوي تقييد إمكانية الاستفادة من مجانية بعض الخدمات العامة وبعض التقديمات الاجتماعية للأجانب الذين يصلون إلى البلاد ولم يساهموا بعد في دفع الضرائب، كل هذا سيتم توضيحه” في البرنامج الانتخابي”. “سنركز جهودنا الآن وتضامننا الوطني على الأكثر فقرا بيننا”، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للمواطنين الفرنسيين الأكثر حاجة.

فالو ترد على تصريحات لوبان

من جهتها، سارعت وزيرة التعليم الفرنسية، نجاة فالو بلقاسم، إلى الرد على اقتراح لوبان معتبرة إياه مخزيا وغير قابل للتطبيق.

وقالت نجاة فالو بلقاسم في بيان: “من خلال هذه الكلمات التي أدينها بقوة، تثبت السيدة لوبان لا مبالاتها التامة بالظروف الإنسانية الرهيبة التي يواجهها الأطفال الصغار”.

وشددت وزيرة التعليم الفرنسية على أن فرنسا ضمنت التعليم المجاني لجميع الأطفال من كل الأعمار على أراضيها بموجب القوانين الوطنية والاتفاقات الدولية التي وقعتها.

وأضافت بلقاسم: “أذكر بأن ضمان حق التعليم للأطفال، لجميع الأطفال، بكلمات أخرى الحق بعيش المستقبل، هو مسألة شرف بالنسبة للدولة الفرنسية”.