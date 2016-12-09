 واشنطن ولندن تجسستا على قادة ونخب في 20 دولة أفريقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

واشنطن ولندن تجسستا على قادة ونخب في 20 دولة أفريقية لوبان تدعو لحرمان الأطفال الأجانب من التعليم مجانا تفاصيل اجتماع “أوبك” السبت المقبل 40 صورة رائعة تلخص أفراح و أحزان العالم في عام 2016 هذه هي القواعد العسكرية التي عمل بها بعض أعضاء “خلية التجسس الإيرانية” قوات الأمن في اليمن تحبط مخططا للانقلابيين بمحافظة الجوف رقيب بالحرس الوطني يقحم نفسه وسط نيران الحوثيين و ينجح في إخلاء طاقم آلية إعلان نتائج التحقيق في حادث تحطم طائرة عائلة “بن لادن” في بريطانيا دي ميستورا: حان الوقت لاستئناف المحادثات السورية 411 مليار دولار سنوياً خسائر أميركا بسبب “قلة النوم” مقتل وإصابة نحو 20 من الميليشيات إثر هجوم فاشل غرب تعز كويتي يسمي طفله “سلمان” تيمناً بزيارة خادم الحرمين لدولة الكويت

واشنطن ولندن تجسستا على قادة ونخب في 20 دولة أفريقية

واشنطن ولندن تجسستا على قادة ونخب في 20 دولة أفريقية
المناطق_وكالات

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن قادة ونخبا سياسية واقتصادية في أفريقيا إضافة إلى حركات تمرد فيها ومنظمات دولية، استهدفت على نطاق واسع من أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنها اطلعت بالتعاون مع موقع “ذي إنترسبت”، على ملايين الوثائق التي نشرها المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، مؤكدة أن الوثائق تثبت أن أفريقيا وأجهزة الاتصال فيها وضعتها واشنطن ولندن “تحت مراقبة مكثفة” مثل مناطق أخرى.

وتثبت هذه الوثائق التي يستمر الاطلاع عليها، أن 20 دولة أفريقية، على الأقل وضعت بين 2008 و2011، ضمن دائرة الأقمار الصناعية للأجهزة السرية البريطانية “جي سي إتش كيو”.

وفي هذه الدول كانت أهداف المراقبة كثيرة من رؤساء دول وحكومات إلى وزراء ومستشارين ومعارضين وعسكريين وقادة تمرد ورجال أعمال ومنظمات غير حكومية.

وأفادت صحيفة “لوموند” أن الأجهزة السرية البريطانية اعترضت مباحثات بين الرئيس الكيني مواي كيباكي وأبرز مستشاريه ورئيس وزرائه رايلا أودينغا في مارس/آذار 2009.

وأكدت الصحيفة أن الأمر نفسه حدث في أنغولا وجمهورية الكونغو الديموقراطية ونيجيريا وغانا وسيراليون وتوغو وغينيا كوناكري والسودان.

إدوارد سنودن

Reuters Marcos Brindicci إدوارد سنودن

وأضافت الصحيفة: “مع أن الأجهزة السرية البريطانية تفضل الاعتراض الكثيف لاتصالات دول أفريقيا الناطقة بالإنجليزية، إلا أنها لم تتورع عن أن تشمل مراقبتها منطقة النفوذ الفرنسي”. فقد راقبت المخابرات البريطانية وزارة الخارجية الفرنسية وإدارة التعاون الدولي والتنمية وسفارات فرنسا في أفريقيا ودبلوماسيين وكذلك منظمات غير حكومية بينها منظمة أطباء بلا حدود وشركات كبرى مثل “توتال” و”تاليس”.

وأكدت وثائق سنودن الطابع الكثيف والمنهجي لهذه المراقبة الاستخباراتية، كما أثبتت أنها تمتد إلى العالم بأسره، بحسب الصحيفة الفرنسية.

وتابعت لوموند أن معظم شركات الاتصالات العاملة في أفريقيا يتجسس عليها على غرار الجنوب إفريقية “إم تي. أن” والسعودية “سعودي تيليكومز” و”فرانس تيليكوم” و”أورنج”.

وكان سنودن المقيم حاليا في روسيا، قد كشف عام 2013 الحجم الواسع لمراقبة الاتصالات والإنترنت في الولايات المتحدة.

وأدين سنودن بتهمة التجسس، يحيث واجه المستشار السابق في وكالة الأمن القومي عقوبة السجن 30 عاما في الولايات المتحدة لكشفه معلومات سرية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>