شاهد.. صاروخ روسي “فاشل” يفجر منصة الإطلاق

وقالت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الخميس، إن المحاولة الفاشلة لإطلاق صاروخ “أس-300” الروسي الصنع جرت في قاعدة أشولوك في منطقة أستراخان جنوبي روسيا.

ورصد الفيديو، الذي التقطه أحد العاملين بالقاعدة العسكرية، عملية إطلاق الصاروخ نحو الجو، حيث ارتفع لأمتار قليلة قبل أن يتوقف عن الاندفاع كما لو أن الطاقة نفدت منه.

وتهاوى الصاروخ، الذي يعد أحد أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية، بعد ذلك نحو منصة الإطلاق لينفجر محدثا دويا هائلا، دون أن يتضح إن كان الحادث قد أسفر عن سقوط ضحايا.

يشار إلى المؤسسة العسكرية في روسيا تقدم نظام صواريخ “أس-300” على أنه من الأنظمة “الذكية والفريدة” في مجال الدفاع الجوي، القادرة على صد وتدمير الصواريخ البالستية.