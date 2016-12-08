 شاهد.. صاروخ روسي “فاشل” يفجر منصة الإطلاق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يسمح بتسليح المعارضة السورية بمضادات للطائرات أمسية قصصية لمريم الزهراني والسليماني بأدبي جدة استشهاد العريف عبدالله المالكي إثر انفجار لغم في سيارة على طريق حدودي بجازان بعد 50 مليون مشترك و دخل 15 مليون دولار.. يحذف قناته على “يوتيوب”! حارس أمن مصري راتبه 100 دينار كويتي سلّم حقيبة تحوي 10 آلاف برلمان كوريا الجنوبية يقر إقالة الرئيسة بارك “التعليم” توقف صرف بدل العلاج للمبتعثين في بعض الدول اعتباراً من الشهر المقبل موجة غبار في معظم مناطق المملكة و انخفاض في درجات الحرارة التحالف الدولي يقتل 50 ألفا من “داعش” في عامين شاهد.. صاروخ روسي “فاشل” يفجر منصة الإطلاق اليونيسيف : 535 مليون طفل في العالم يعيشون في مناطق متضررة من النزاعات أو الكوارث المخلوع صالح يهاجم حلفاءه الحوثيين إثر عزل و إقصاء أتباعه من المناصب

شاهد.. صاروخ روسي “فاشل” يفجر منصة الإطلاق

شاهد.. صاروخ روسي “فاشل” يفجر منصة الإطلاق
المناطق_وكالات

فشل صاروخ روسي في بلوغ هدفه المفترض في الجو متسببا بتدمير منصة الإطلاق، حسب ما أظهرت لقطات مصورة نشرت على موقع يوتيوب تناقلتها وسائل إعلام غربية.

 

وقالت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، الخميس، إن المحاولة الفاشلة لإطلاق صاروخ “أس-300” الروسي الصنع جرت في قاعدة أشولوك في منطقة أستراخان جنوبي روسيا.

ورصد الفيديو، الذي التقطه أحد العاملين بالقاعدة العسكرية، عملية إطلاق الصاروخ نحو الجو، حيث ارتفع لأمتار قليلة قبل أن يتوقف عن الاندفاع كما لو أن الطاقة نفدت منه.

وتهاوى الصاروخ، الذي يعد أحد أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية، بعد ذلك نحو منصة الإطلاق لينفجر محدثا دويا هائلا، دون أن يتضح إن كان الحادث قد أسفر عن سقوط ضحايا.

يشار إلى المؤسسة العسكرية في روسيا تقدم نظام صواريخ “أس-300” على أنه من الأنظمة “الذكية والفريدة” في مجال الدفاع الجوي، القادرة على صد وتدمير الصواريخ البالستية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>