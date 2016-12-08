 “التعليم” توقف صرف بدل العلاج للمبتعثين في بعض الدول اعتباراً من الشهر المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“التعليم” توقف صرف بدل العلاج للمبتعثين في بعض الدول اعتباراً من الشهر المقبل

“التعليم” توقف صرف بدل العلاج للمبتعثين في بعض الدول اعتباراً من الشهر المقبل
المناطق_الرياض

أكد الملحق الثقافي السعودي بأمريكا محمد العيسى، أن وزارة التعليم أوقفت صرف بدل العلاج للمبتعثين ومرافقيهم في الدول التي يوجد بها تأمين صحي، فيما كشف مبتعثون أنهم تلقوا رسائل لإبلاغهم بوقف صرف بدل العلاج منهم.

وأوضح العيسى، وفقاً لـ”عكاظ”، أن وقف صرف بدل العلاج عن المبتعثين الذي سيطبق اعتباراً من الشهر المقبل لن يشمل المبتعثين الموجودين في دول لا يطبق فيها نظام التأمين الصحي.

من جانبهم، طالب مبتعثون بعدم إلزامهم بشركة تأمين محددة وترك الخيار لكل مبتعث لاختيار شركة التأمين التي تناسبه، مشيرين إلى أن خصم بدل العلاج من رواتبهم سيزيد الأعباء على المبتعثين.

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