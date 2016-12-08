 برلمان كوريا الجنوبية يقر إقالة الرئيسة بارك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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برلمان كوريا الجنوبية يقر إقالة الرئيسة بارك

برلمان كوريا الجنوبية يقر إقالة الرئيسة بارك
المناطق_وكالات

أيد برلمان كوريا الجنوبية، الجمعة، إقالة الرئيسة باك جون هاي، على خلفية فضيحة فساد أدت إلى مظاهرات غاضبة شارك فيها الملايين تطالب بتنحي زعيمة البلاد.

وتبنى البرلمان بـ234 صوتا مقابل 56 المذكرة التي تطالب بإقالة باك، وتتهمها بانتهاك الدستور وبارتكاب جنح والفشل في حماية الشعب والفساد واستغلال السلطة.

وعليه، سسيتم تعليق مهام بارك فورا، وسيعهد بهذه المهام الرئاسية لرئيس الوزراء، إلا أنها ستحتفظ بلقب الرئيسة إلى أن تفصل المحكمة الدستورية بقرار الإقالة.

وقبل بدء التصويت، احتشد مئات المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية في حين جلس نواب المعارضة في البرلمان على الأرض، ورددوا “أقيلوها” وهم يلوحون بقبضات أيديهم.

وستستغرق المحكمة الدستورية فترة قد تصل إلى 180 يوما لاتخاذ قرار، وفي حلا أقرت إقالة بارك، فيتعين على البلاد إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما.

يشار إلى أن الادعاء العام كان قد اتهم بالتواطؤ مع إحدى المقربات منها ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لدفع تبرعات لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية.

ونفت بارك ارتكاب أي مخالفات، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها تشوي سون سيل.

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