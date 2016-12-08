حارس أمن مصري راتبه 100 دينار كويتي سلّم حقيبة تحوي 10 آلاف

ضرب حارس أمن مصري راتبه 100 دينار فقط نموذجاً في الأمانة، عندما عثر على حقيبة أموال تحوي 10 آلاف سارع بتسليمها إلى إدارة جمعية الروضة التعاونية التي يعمل في أحد فروعها، وقال «ربنا يغنينا ويكرمنا بالحلال».

واستقبل طارق المضف الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والإداري في شركة الإنماء العقارية التي ينتسب لها «الحارس الأمين» جودة جمال عبدالسلام، حيث أهداه درعاً تذكارية ومبلغاً مالياً نظير أمانته وحرصه على تسليم هذا المبلغ للمدير العام لجمعية الروضة،عندما وجد في الشارع حقيبة فيها مبلغ 6600 دينار بالإضافة إلى مبلغ آخر بالدولار ليقوم حينها وبلا تردد بتسليمها لمديره، الذي سأله لماذا لم تأخذها في حين ان راتبك 100 دينار، فرد عليه:«ربنا يعلم أنني في أمس الحاجة إلى المال، ولكن ربنا يغنينا بالحلال».

من جهته، قال الحارس جودة عبدالسلام «عند عثوري على الحقيبة انتظرت لبعض الوقت، لعل أحداً يسأل عنها، وعندما فقدت الأمل اتجهت إلى مدير الجمعية، وأخبرته أنني وجدتها وفيها أموال كثيرة، فسألني: هل رآك أحد، فرددت عليه: نعم شاهدني الله جلّ في علاه».

وأضاف«بعد مرور ساعتين من تسلم ادارة الجمعية للحقيبة، عاد عامل تابع لإحدى شركات نقل الأموال واستفسرعن ضياع حقيبة مملوكة للشركة كانت بحوزته وبها مبلغ مالي كبير، وبعد التأكد من أنها تعود إليه تسلمها».