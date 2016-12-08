 أمسية قصصية لمريم الزهراني والسليماني بأدبي جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمسية قصصية لمريم الزهراني والسليماني بأدبي جدة

أمسية قصصية لمريم الزهراني والسليماني بأدبي جدة
المناطق_عادل الزهراني
ضمن فعاليات منتدى رواق السرد بنادي جدة الأدبي، تقام مساء الثلاثاء القادم1438/3/13 هـ  بمقر النادي بجدة، أمسية قصصية تجمع كل من القاص سلمان السليماني والقاصة مريم الزهراني، وتدير الأمسية الأستاذة سعاد السلمي.
تتميز تجربة السليماني القصصية رغم قصرها بالنزعة الفلسفية العميقة، وجراءة الطرح، بينما قصص الزهراني فيغلب عليها الحس الإجتماعي، ووضوح الرؤية والهدف.
الأمسية تقام بعد أستضافة الرواق في الأمسية السابقة الروائي والقاص عبدالله التعزي والذي حاوره القاص والمسرحي الأستاذ خالد الكديسي.

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