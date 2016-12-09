وزير يمني: لن نقبل بالضغوط الأمريكية .. ولن نسلم رقاب شعبنا لميليشيات مسلحة

وصف وزير الدولة اليمني عثمان مجلي تصريحات الخارجية الأمريكية الداعية لقبول خريطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الدولي بـ”غير اللائقة”، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري تلقى ضربة من الانقلابيين، الذين لم يكترثوا بالجهود التي قام بها أخيرا، لإقرار السلام في اليمن، وقاموا بإعلان حكومة للانقلاب في صنعاء.

وقال مجلي وفقاً لـ”عكاظ” إن وزير الخارجية الأمريكي كيري أقر بعدم وفاء الانقلابيين بأي التزام لإحلال السلام، وهو دليل على إدراك الإدارة الأمريكية أن الانقلابيين هم عثرة في طريق الحل السياسي.

وتابع قائلا “لن نرضخ لأي ضغوط من جانب الإدارة الأمريكية، ولن نسلم رقاب شعبنا لميليشيات مسلحة لأجل إرضاء أي جهة أخرى». وأضاف مجلي أن الحكومة اليمنية ستقبل بتجديد مشاورات السلام، في حالة أدرك المجتمع الدولي الدور الذي يجب أن يقوم به تجاه الأزمة، من خلال تنفيذ القرارات الدولية ووفق المرجعيات بما في ذلك المبادرة الخليجية والالتزام بمخرجات الحوار.