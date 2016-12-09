مسؤول: لا رفع لأسعار الدقيق مستقبلا.. وعقوبات للمخالفين

أكد مدير عام المؤسسة العامة للحبوب بجدة موسى الزهراني عدم جدوى استخدام الدقيق السائب في المخابز، خصوصا أن العمل به يواجه صعوبة نوعية، تفقده ميزة تكلفته الأقل، ودحض ما يشاع أخيرا حول رفع الدعم الحكومي مستقبلا عن أسعار الدقيق، مطمئنا المستهلك بقوله: ستبقى الأسعار على حالها دون تغيير.

وأشار خلال اجتماعه بأعضاء لجنتي متعهدي الدقيق والمخابز في غرفة تجارة وصناعة جدة أمس، إلى أن المملكة تنتج يوميا 13950 طنا من القمح، يتم من خلاله إنتاج ما لا يقل عن 11160 طنا من الدقيق، بما يعادل 248 ألف كيس سعة 45 كيلو يوميا، مفصحا أن استيراد المملكة للقمح هذا العام سيصل إلى 3.5 مليون طن، بدلا من 2.7 مليون طن العام الماضي.

من جهته، كشف رئيس لجنة متعهدي الدقيق سحيم أحمد الغامدي عن دراسة لحصر موزعي الدقيق لتنظيم آلية عملهم وتحديد هويتهم، مشددا على ضرورة رفع جودة الدقيق والتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار لمراقبة الأسعار بشكل مكثف، واتخاذ الإجراءات الرادعة في حالة لجوء التجار إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن سوق المخابز السعودية من أكبر أسواق الشرق الأوسط، باستثمارات تتجاوزالـ 3 مليارات ريال.

في المقابل أوضح رئيس لجنة المخابر فايز حمادة أن وزير التجارة والاستثمار سيحدد خلال الأسبوعين القادمين لدى اجتماعه باللجنة الوطنية، لوضع آلية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء للحد من الهدر في عدد من المطاعم.