 الذهب يتراجع تحت وطأة ارتفاع العملة الخضراء.. 1169.5 دولار للأوقية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الذهب يتراجع تحت وطأة ارتفاع العملة الخضراء.. 1169.5 دولار للأوقية

الذهب يتراجع تحت وطأة ارتفاع العملة الخضراء.. 1169.5 دولار للأوقية
المناطق - وكالات

تراجع الذهب اليوم الجمعة ليتجه صوب الخسارة للأسبوع الخامس على التوالي تحت وطأة ارتفاع الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية الأسبوع القادم. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.1 بالمئة إلى 1169.51 دولار للأوقية (الأونصة) لتبلغ خسائر الأسبوع 0.6 بالمئة.

وفقدت عقود الذهب الأمريكية 0.1 بالمئة لتسجل 1171.50 دولار للأوقية. وقال برنابا جان المحلل لدى بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة “بسبب زيادة قوة الدولار واحتمالات رفع الفائدة ثانية تحوم أسعار الذهب حول هذه المستويات.”

وقال إن 1150 دولارا مستوى دعم قوي. وتراجعت الفضة 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.97 دولار للأوقية وهبط البلاتين نصفا بالمئة إلى 934.20 دولار. واستقر البلاديوم عند 736 دولارا بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 18 نوفمبر تشرين الثاني في الجلسة السابقة.

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