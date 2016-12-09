وفاة شاب احتراقا داخل خيمته بمنتزه بري شرق بريدة

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة حادث احتراق خيمة في منتزه بري شرق مدينة بريدة نتج عنه وفاة شاب احتراقاً.

وقال المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل أن مركز التحكم والتوجيه بالادارة العامة للدفاع المدني بمدينة بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (8:35) وبعد انتقال الفرق للموقع اتضح ان الحادث عبارة عن احتراق كلي لخيمة منصوبه بمنتزه بري تقدر مساحتها بــ 20 متر مربع نتج عنه احتراق شاب ووفاته.

وعليه، تمت احالة الحادث للشرطة لاستكمال اجراءات التحقيق للاختصاص .. وقدم العقيد اباالخيل تعازيه لذوي المتوفي منوهاً بأهمية توفر وسائل واشتراطات السلامة بالمخيمات والتأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واخماد النار قبل النوم او مغادة الخيمة.

من جهة اخرى، باشرت فرق الانقاذ بمدني بريدة حادث سقوط طفل داخل منور بارتفاع ٥ م تقريباً داخل استراحه تم اخراجه من قبل الدفاع المدني ونقل عن طريق الهلال الاحمر للمستشفى.