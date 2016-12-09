أمير القصيم: رجال الأمن يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، جموع المصلين على جثمان شهيد الواجب العريف حمود بن مرشد الحربي (رحمه الله) ، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي ، وذلك في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة ، بعد صلاة الجمعة ، بحضور العميد الطيار الركن عبدالله الشهراني مساعد قائد معهد طيران القوات البرية ، والعميد أحمد العضيبي مساعد مدير شرطة القصيم لشؤون الأمن ، والعميد عبدالله المحترش مدير إدارة المرور ، والعقيد فهد المديهش قائد الدوريات الأمنية ، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد.

ونقل سمو أمير منطقة القصيم لوالد وذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد ، وسمو ولي ولي العهد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين.

وأكد سموه أن المصاب مصاب الجميع ، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد ، نظير ما قدمه الشهيد (رحمه الله) من شجاعة وفداء ، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه ، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن ، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه.

وقال الأمير فيصل: “إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً”.

وعبر والد الشهيد عن تقديره لولاة الأمر ولأمير منطقة القصيم على تعازيهم ومواساتهم مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن ، مؤكداً أن استشهاد ابنه شرف وواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه.