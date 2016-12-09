محافظ أملج يدشن فعاليات المناخة السياحية

دشن محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي فعاليات متحف المناخة ضمن أنشطة لجنة التنمية السياحية والثقافية بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بحضور رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون سلطان البازعي ورئيس جمعية فنون جده د.عمر الجاسر الذي رأس وفد الجمعية الزائر وعدد من مديري الإدارات الحكومية واعيان المحافظة ورجال الأعمال وسط حضور جماهيري كبير فيما بدأت فرقة أبو عماد للفنون الشعبية بأداء بعض الألوان الشعبية والبحرية ترحيبا بالحضور وأقيم حفل خطابي تخلله بعض الكلمات من اللواء د. مساعد الفايدي عضو اللجنة السياحية ومالك متحف المناخة الذي أعطى نبذه عن تاريخ المتحف ومقتنياته وبداية جمعها خلال 40 عاماً متطرقا الى سبب التسمية الذي يعود الى المكان المقام عليه المتحف اذ يسمى قديما بالمناخة حيث كانت تنوخ فيه ابل الحجاج والمسافرين للتزود من مياه العين التي كان تجري بجوار المكان قبل انقطاعها ، وقال الفايدي أن المتحف يفتح يستقبل السياح كمشاركة مع لجنة التنمية السياحية في فعاليات التنشيط السياحي التي تقام كل عام كما ألقيت عدد من القصائد الوطنية من الشاعر ناصر عليثه المحياوي وكسرات من الشاعر محمود عزازي اذ تفاعل رئيس الجمعية العربية السعودية للثقافة الفنون مع الكسرات وشارك بكسرة عكست ما شاهده من شواطئ املج الجميلة وتعامل اهلها المضياف اذ قال :

شواطئ املج وسيعة بال

تنسيك ضيقك وغربالك

لو شفت منهم ولو رجال

والله ما تقعد لحالك

وقال د. عمر الجاسر اننا نوجه تحية لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان امير منطقة تبوك الذي صنع رقي الإنسان المواطن بهذه المحافظة الذي حافظ على جمال املج.