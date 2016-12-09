 الهاملي: زيارة خادم الحرمين للكويت محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الهاملي: زيارة خادم الحرمين للكويت محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي

الهاملي: زيارة خادم الحرمين للكويت محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي
المناطق - الكويت

رحب الإعلامي الكويتي حامد الهاملي بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في هذه الزيارة الأخوية إلى أبناءه وأشقاءه هنا في الكويت ، والتي نرى أنها انعكاس حقيقي لعمق ومتانة العلاقة التاريخية التي تجمع ما بين الكويت والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ، فالعلاقة التي تجمع الشعبين علاقة وثيقه وهذه الزيارة الأخوية لسلمان الحزم هي محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي ، فما هي الا تجسيد لترابط خليجي على مستوى القادة والشعوب ، فجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هو رجل المرحلة الصعبة على المستوى الإقليمي والعالمي وسياساته الحكيمة هو وإخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي .

وقال الهاملي ” لا شك ان خادم الحرمين الشريفين من القادة الأمناء والأكفاء القادرين على العبور بشعوبهم الى بر الأمان وتخطي كل التحديات الإقليمية أمنية كانت أو اقتصاديه ، فأهلا ومرحبا بضيف الكويت نقولها بصوت واحد حكومة وشعبا وأفراداً” .

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