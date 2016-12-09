الهاملي: زيارة خادم الحرمين للكويت محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي

رحب الإعلامي الكويتي حامد الهاملي بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في هذه الزيارة الأخوية إلى أبناءه وأشقاءه هنا في الكويت ، والتي نرى أنها انعكاس حقيقي لعمق ومتانة العلاقة التاريخية التي تجمع ما بين الكويت والمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا ، فالعلاقة التي تجمع الشعبين علاقة وثيقه وهذه الزيارة الأخوية لسلمان الحزم هي محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي ، فما هي الا تجسيد لترابط خليجي على مستوى القادة والشعوب ، فجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هو رجل المرحلة الصعبة على المستوى الإقليمي والعالمي وسياساته الحكيمة هو وإخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي .

وقال الهاملي ” لا شك ان خادم الحرمين الشريفين من القادة الأمناء والأكفاء القادرين على العبور بشعوبهم الى بر الأمان وتخطي كل التحديات الإقليمية أمنية كانت أو اقتصاديه ، فأهلا ومرحبا بضيف الكويت نقولها بصوت واحد حكومة وشعبا وأفراداً” .