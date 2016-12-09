 خادم الحرمين يشرف مأدبة الغداء التي أقامها ولي العهد الكويتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين يشرف مأدبة الغداء التي أقامها ولي العهد الكويتي الهاملي: زيارة خادم الحرمين للكويت محل فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكويتي أمير مكة : مركز التكامل التنموي وفّر على خزينة الدولة أكثر من ملياري ريال في عامه الأول محافظ أملج يدشن فعاليات المناخة السياحية أمير القصيم: رجال الأمن يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن وفاة شاب احتراقا داخل خيمته بمنتزه بري شرق بريدة الذهب يتراجع تحت وطأة ارتفاع العملة الخضراء.. 1169.5 دولار للأوقية مسؤول: لا رفع لأسعار الدقيق مستقبلا.. وعقوبات للمخالفين وزير يمني: لن نقبل بالضغوط الأمريكية .. ولن نسلم رقاب شعبنا لميليشيات مسلحة أسعار النفط تواصل مكاسبها دراسة أسترالية: تناول الشيكولاتة مرة أسبوعيا تقلل فرص الإصابة بالسكري الشيوخ الأمريكي يقر قانونا يسمح بتسليح المعارضة السورية بمضادات للطائرات

خادم الحرمين يشرف مأدبة الغداء التي أقامها ولي العهد الكويتي

خادم الحرمين يشرف مأدبة الغداء التي أقامها ولي العهد الكويتي
المناطق- واس

شرف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بعد ظهر اليوم بحضور صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مأدبة الغداء التي أقامها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت في قصر بيان، تكريماً لخادم الحرمين الشريفين.

حضر المأدبة، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد ، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة.

e3973d1bc8bcbe4de009dc72fbf3aa7d 7935e44f503b2d82df3c58860f2ba24e 4f6261fe8b8009eec2ab3d2d156ba7cd 04e349b73dbbd90152309d88dfc75a43

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>