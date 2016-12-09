 مسؤول بحريني: إعلان موعد تنفيذ “جسر الملك حمد” مع السعودية مطلع العام المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مسؤول بحريني: إعلان موعد تنفيذ “جسر الملك حمد” مع السعودية مطلع العام المقبل

مسؤول بحريني: إعلان موعد تنفيذ “جسر الملك حمد” مع السعودية مطلع العام المقبل
المناطق - متابعات

كشف مساعد وزير الخارجية البحريني عبدالله الدوسري، أن الشركات الاستشارية تعمل على تصاميم ودراسات مشروع جسر الملك حمد الرابط بين المملكة والبحرين ووصلت لمراحل متقدمة، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تنفيذ المشروع مطلع 2017م.

وأوضح الدوسري، أن هناك أكثر من تصور لتنفيذ الجسر، مضيفاً أن مشروع السكة الحديد المشتركة سيقام بالقرب من الجسر، متوقعاً أن يتحدد موعد جاهزيته بين عامي 2018/ 2020.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة كانا قد اتفقا على إجراء دراسة لإنشاء جسر جديد يربط المملكة والبحرين يكون موازياً لجسر الملك فهد الرابط بين البلدين، على أن يتولى القطاع الخاص تمويل مشروع الجسر.

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