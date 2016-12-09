 التدريب التقني والمهني تعتمد أكثر من (250) دورة تدريبية مهنية تواكب الرؤية (2030) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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التدريب التقني والمهني تعتمد أكثر من (250) دورة تدريبية مهنية تواكب الرؤية (2030)

التدريب التقني والمهني تعتمد أكثر من (250) دورة تدريبية مهنية تواكب الرؤية (2030)
واس - الرياض

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ممثلة في مراكز خدمة المجتمع أكثر من (250) برنامج تدريبي ضمن برامج خدمة المجتمع والتدريب المستمر التي تقدم للموظفين والموظفات المدنيين على مستوى مناطق المملكة .
وأوضح مدير عام مركز الأعمال وخدمة المجتمع بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عبدالله الكثيري، أن هذه الدورات التدريبية تواكب الرؤية (2030) وتفتح المجال للعمل على التطوير والاستفادة من مقومات المؤسسة التدريبية للاستثمار في برامج دعم وتدريب وتأهيل الكوادر الوظيفية في برامج متنوعة مستمرة على مدار العام ، مشيراً إلى الدورات تتمثل في برامج التقنية الإدارية والمحاسبة والحاسب الآلي والكهرباء والتبريد والتكييف والتجارة والأغذية والمراقبة الصحية إضافة إلى الاتصالات والمحركات والمركبات والتقنية المدنية والمعمارية والميكانيكا كذلك اللحام والإلكترونيات والأمن والسلامة ، بالإضافة إلى تخصصات التدريب التقني للبنات .
وأبان “الكثيري أن هذه البرامج معتمدة ومصنفة من قبل وزارة الخدمة المدنية، حيث تم تصميم تلك البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل لافتاً إلى أن المركز عمل على تصميم برامج مختصة للقطاع الخاص ، بالإضافة إلى البرامج المنفذة حالياً في مجال توطين الاتصالات والتي شملت مهارات إدارة المبيعات ومهارات خدمة العملاء وأساسيات صيانة الجوال وصيانة الجوال المتقدم منوهاً إلى أنه بإمكان الجهات الحكومية والخاصة وأبناء وبنات الوطن الراغبين في الالتحاق والاستفادة من هذه البرامج الاطلاع على الموقع الإلكتروني للمركز على الرابط : ctc.tvtc.gov.sa

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