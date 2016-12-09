 انفجار منصة للإطلاق في روسيا بعد فشل صاروخ ببلوغ هدفه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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انفجار منصة للإطلاق في روسيا بعد فشل صاروخ ببلوغ هدفه

انفجار منصة للإطلاق في روسيا بعد فشل صاروخ ببلوغ هدفه
المناطق - وكالات

تناقلت وسائل إعلام عالمية حادثة فشل صاروخ روسي في بلوغ هدفه المفترض في الجو متسبباً بتدمير منصة الإطلاق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المحاولة الفاشلة لإطلاق صاروخ “300-أس” الروسي الصنع، أجريت في قاعدة أشولوك في منطقة أستراخان جنوبي روسيا.

وسقط الصاروخ، الذي يعد أحد أبرز أنظمة الدفاع الجوي الروسية، نحو منصة الإطلاق، لينفجر محدثاً دوياً هائلاً، دون أن يتضح إذا كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا.

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد العاملين بالقاعدة العسكرية، عملية إطلاق الصاروخ نحو الجو، حيث ارتفع لأمتار قليلة، قبل أن يتوقف عن الاندفاع، كما لو أن الطاقة نفدت منه.

ويذكر، أن روسيا تقدم نظام صواريخ “300-أس”، على أنه من الأنظمة “الذكية والفريدة” في مجال الدفاع الجوي، القادرة على صد وتدمير الصواريخ البالستية.

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