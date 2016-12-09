 ماذا قال رواد مواقع التواصل عقب مجازفة الرقيب “الشمري” في إنقاذ زملائه؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ماذا قال رواد مواقع التواصل عقب مجازفة الرقيب “الشمري” في إنقاذ زملائه؟

ماذا قال رواد مواقع التواصل عقب مجازفة الرقيب “الشمري” في إنقاذ زملائه؟
المناطق - متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خطاب الشكر الصادر للرقيب بالحرس الوطني خالد بن مشعان الشمري، مؤكدين أن “الشمري” سطر اسمه بأحرف من نور، بعدما جازف بحياته في سبيل إنقاذ زملائه، داعين الله أن يتقبل عمله خالصًا لوجهه الكريم.

وقال أحد المغردين الذين احتفوا بالموقف البطولي لـ”الشمري” ويدعى “أبو مالك اللويش” إن الشجاعة لا تُشترى بثمن، بل هي فطرة وتربية تنشأ مع الشخص منذ صغره”، فيما قال مغرد يُدعى “ملاك الروقي”: “بطل بمعنى الكلمة حفظه الله وزملاءه.. الله ينصرهم ويثبتهم ويسدد رميهم.. شكرًا لهم”.

يشار إلى أنه تم الكشف عن الموقف البطولي الذي قام به “الشمري” بعدما انتشرت نسخة من خطاب شكر وتقدير صادر من قائد السرية التي ينتظم في صفوفها الشمري، تقديرًا للرقيب على ما قام به من مجهود أسفر عن إخلاء طاقم إحدى الآليات أثناء تعطلها، وسحبها إلى منطقة آمنة تحت كثافة نيران العدو بكل إقدام وشجاعة.

وفي خطابه الموجه إلى الشمري، قال قائد السرية: “فإنني أشكر لك هذا المجهود البطولي الذي ليس بغريب عليك لتميزك في جميع المهام الموكلة لك، وعلى التقيد بما يصدر لك من تعليمات وتوجيهات، وآمل أن يكون هذا الشكر حافزًا لك لتقديم الأفضل دائمًا، وأن تكون قدوة لزملائك في كافة المجالات العملية”.

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