طالبات جدة يحرزن ” الذهب ” في منافسات المهارات الأدبية على مستوى المملكة

أحرز طالبات تعليم جدة مراكز متقدمة في منافسات مشروع المهارات الأدبية التي أقيمت في منطقة القصيم .
حيث حصلت الطالبة امتنان عبد المحسن اليوبي من الثانوية الستون على الميدالية الذهبية بتحقيقها المركز الثالث في مجال القصة القصيرة بمشاركتها بقصة ” الليلة الدامية ”
كما حصلت الطالبة شموخ ناجي النهدي من المتوسطة ١١٠ على الميدالية الذهبية بتحقيقها المركز الثالث في مجال الارتجال .
وحصلت الطالبة حنين سعيد الحارثي من الثانوية ٦٨ على الميدالية الفضية بتحقيقها المركز الثاني في مجال نظم الشعر العربي الفصيح .
كما تأهل النص المسرحي ” في ضيافة القمر ” للمعلّمة هاجر شرواني من الثانوية ٩١ للمنافسة الوطنية لمشروع المسرح المدرسي ضمن أفضل ١٥ نص على مستوى الادارات التعليمية والتي ستنفذ بمشيئة الله على مسرح الطائف خلال الشهر الجاري .
هذا وستكرم ادارة نشاط الطالبات بجدة الفائزات يوم الاحد المقبل في يوم الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي .
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