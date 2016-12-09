 طالبات جدة يحرزن ” الذهب ” في منافسات المهارات الأدبية على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 10 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 9 ديسمبر 2016 ميلاديا

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طالبات جدة يحرزن ” الذهب ” في منافسات المهارات الأدبية على مستوى المملكة

طالبات جدة يحرزن ” الذهب ” في منافسات المهارات الأدبية على مستوى المملكة

أحرز طالبات تعليم جدة  مراكز متقدمة في منافسات مشروع المهارات الأدبية التي أقيمت في منطقة القصيم .
‎حيث حصلت الطالبة امتنان عبد المحسن اليوبي من الثانوية الستون على الميدالية الذهبية بتحقيقها المركز الثالث في مجال القصة القصيرة بمشاركتها بقصة ” الليلة الدامية ”
‎كما حصلت الطالبة شموخ ناجي النهدي من المتوسطة ١١٠ على الميدالية الذهبية بتحقيقها المركز الثالث في مجال الارتجال  .
‎وحصلت الطالبة حنين سعيد الحارثي من الثانوية ٦٨ على الميدالية الفضية بتحقيقها المركز الثاني في مجال نظم الشعر العربي الفصيح  .

كما تأهل النص المسرحي ” في ضيافة القمر ” للمعلّمة هاجر شرواني من الثانوية ٩١ للمنافسة الوطنية لمشروع المسرح المدرسي ضمن أفضل ١٥ نص على مستوى الادارات التعليمية والتي ستنفذ بمشيئة الله على مسرح الطائف خلال الشهر الجاري .
‎هذا وستكرم  ادارة نشاط الطالبات بجدة  الفائزات يوم الاحد المقبل في يوم الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي .

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