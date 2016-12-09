طالبات جدة يحرزن ” الذهب ” في منافسات المهارات الأدبية على مستوى المملكة

أحرز طالبات تعليم جدة مراكز متقدمة في منافسات مشروع المهارات الأدبية التي أقيمت في منطقة القصيم .

‎حيث حصلت الطالبة امتنان عبد المحسن اليوبي من الثانوية الستون على الميدالية الذهبية بتحقيقها المركز الثالث في مجال القصة القصيرة بمشاركتها بقصة ” الليلة الدامية ”

‎كما حصلت الطالبة شموخ ناجي النهدي من المتوسطة ١١٠ على الميدالية الذهبية بتحقيقها المركز الثالث في مجال الارتجال .

‎وحصلت الطالبة حنين سعيد الحارثي من الثانوية ٦٨ على الميدالية الفضية بتحقيقها المركز الثاني في مجال نظم الشعر العربي الفصيح .

كما تأهل النص المسرحي ” في ضيافة القمر ” للمعلّمة هاجر شرواني من الثانوية ٩١ للمنافسة الوطنية لمشروع المسرح المدرسي ضمن أفضل ١٥ نص على مستوى الادارات التعليمية والتي ستنفذ بمشيئة الله على مسرح الطائف خلال الشهر الجاري .

‎هذا وستكرم ادارة نشاط الطالبات بجدة الفائزات يوم الاحد المقبل في يوم الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي .