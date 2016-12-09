قلد العميد عبدالوهاب بن احمد العسيري مدير شرطه محافظه جدة المقدم بندر الغفيلي السميري من منسوبي الضبط الجنائي بشرطة جدة رتبته الجديدة ” عقيد ” بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .
العقيد السميري عبر عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن .
مدير شرطة جدة يقلد السميري رتبة ” عقيد “
قلد العميد عبدالوهاب بن احمد العسيري مدير شرطه محافظه جدة المقدم بندر الغفيلي السميري من منسوبي الضبط الجنائي بشرطة جدة رتبته الجديدة ” عقيد ” بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .
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