مدير شرطة جدة يقلد السميري رتبة ” عقيد “

قلد العميد عبدالوهاب بن احمد العسيري مدير شرطه محافظه جدة المقدم بندر الغفيلي السميري من منسوبي الضبط الجنائي بشرطة جدة رتبته الجديدة ” عقيد ” بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته .

العقيد السميري عبر عن اعتزازه بالترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن .