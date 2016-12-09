مستشفى تنومه يحتفل باليوم العالمي للسكر

احتفل مستشفي محافظه تنومه باليوم العالمي للسكر بحضور محافظ تنومه الاستاذ عبدالرحمن بن زيد الهزاني ونائب المساعد للخدمات العلاجيه مدير ادارة المستشفيات الدكتور مشبب بن سعيد الاسمري ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة وأعضاء المجلس المحلي وبدأ الحفل بكلمه ترحيبية لمدير المستشفي موضحاً ما تعانيه شعوب العالم من مرض السكري بعد ذلك عرض فلم توعوي وتثقيفي عن الإحصائيات وطرق الوقاية ثم ألقي الدكتور هشام محاضره لمرض السكر عند الاطفال والكبار وبعدها قدم درع للمحافظ من الدكتور مشبب ودرع اخر من المحافظ للدكتور مشبب.

انتقل بعدها الجميع الي الصالة الرئيسية وتم افتتاح المعرض التوعوي وتجول الجميع للإطلاع على كافة اركانه وقدم شرح لهم من قبل هيئة التمريض عن الأركان المتعلقة بهم كما قدم الدكتور احمد با سهل شرح اخر عن الأركان الاخري ثم قام المحافظ والمرافقين بزيارة المرضي المنومين وتقديم لهم الورود وفي نهاية الجولة أشاد سعادة المحافظ والحضور بما شاهدوه من تنظيم واهتمام

