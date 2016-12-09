أم سعودية تنقذ ابنتها من براثن كلبة ضالة نهشت وجهها

أنقذت أم بمركز قبة بمنطقة القصيم طفلتها من بين أنياب كلاب ضالة نهشت وجه الطفلة وكادت أن تفتك بها لولا تدخل الأم في الوقت المناسب، فيما رفضت الأم قتل الكلبة بعد أن علمت أن لديها صغاراً في جحرها.

وأوضح أحد أقارب الطفلة ويدعى سعد المعيبد، أن الطفلة ذات الثلاث سنوات خرجت من منزل ذويها بحي المخطط عصر الإثنين الماضي، بعدما نسي والدها باب المنزل مفتوحاً، فهجمت عليها كلبة ضالة وسحبتها إلى جحر كبير داخل مخلفات بناء أحد السدود ونهشت وجهها.

وأضاف أن والدة الطفلة لاحظت الأمر فهرعت لإنقاذ طفلتها، وسحبتها من قدميها بعد أن أدخلت الكلبة بقية جسم الطفلة إلى الجحر، لافتاً إلى أن والدة الطفلة رفضت قتل الكلبة بعد أن علمت أن لديها صغاراً داخل الجحر، واكتفت فقط بإبلاغ البلدية التي باشرت الموقع لإبعادها وصغارها عن الحي.

وأشار إلى أن الطفلة نُقلت لتلقي العلاج في مستشفى قبة العام فتم تحويلها لمستشفى الملك فهد ببريدة لعمل تجميل وترميم للأجزاء التي تضررت في وجهها ولا تزال الطفلة منومة في المستشفى.

جدير بالذكر أن الكلاب الضالة كانت تسببت في مصرع طفل في التاسعة من عمره بمركز القوارة بالقصيم مؤخراً، حيث تجمعت عليه الكلاب ونهشت ومزقت رقبته ما أدى لوفاته.