مسؤول في الجوازات السعودية يجيب على اسئلة اليمنيين من حاملي هوية زائر

أوضح مساعد مدير عام الجوازات السعودية للشؤون التقنية العقيد خالد الصيخان ان سبب اختفاء ايقونة هوية زائر من نظام ابشر يأتي بسبب انتظار الأوامر الرسمية للتمديد للمرة الرابعة للسنة الثانية لليمنيين حاملي هوية زائر.

وقال العقيد الصيخان في رده على اسئلة بعض اليمنيين من حاملي هوية زائر عبر حسابه بموقع “تويتر” انه لا يمكن التمديد الآن من خلال موقع ابشر حتى تتيح الجوازات الخدمة بعد صدور الموافقة الرسمية على التمديد.

واضاف في حسابه على تويتر ان سداد الرسوم متاح حاليا وفي كل وقت ولكن غير مفيد ولابد ان تتاح الخدمة لتنفيذ لذلك على اليمنيين من حاملي هوية زائر الانتظار حتى اعلان بداية المرحلة بالتفاصيل رسميا .

وعن سؤال ” هل إصدار لاقامه الرسميه مرتبطه بانتهاء من صرف الجوازات كلها أو ليس هناك ارتباط بينهما ” اجاب العقيد : ” التمديد اولا للهويه والجواز ثانيا وانتظار مايصدر في ثالثا بالتفاصيل ” .

وسئل آخر :”دخلوا مرور او زيارة حكومة ثم أخذوا هوية زائر بعد تاريخ القرار، هل سيتم عمل لهم إقامة رسمية ؟” , فكانت اجابة الصيخان :”اساسا لايحصلون على هوية زائر “.

وعن تأشيرات الزيارة سئل يمني :”هل الزياره العائلية للمقيمين اليمنيين مفتوحه أفدنا ” ,فاجاب العقيد الصيخان : ” التمديد اختصاصنا ومتاح. الاصدار اختصاص وزارة الخارجية “.

وعن سؤال :”هل متاح حاليا تسديد رسوم التاشيره الاستثنايه لهويه زائر عبر البنوك”, اجاب :”نعم متاحه ولكن لابد ان تتاح معها الخدمة لتنفيذها لذلك انتظر اعلان بداية المرحله بالتفاصيل “. وكان سؤال آخر :” هل ستصدر اقامة رسمية لحاملي هويه زائر ؟”. اجاب الصيخان :” انتظر الاعلان حبيبنا والتفاصيل”.

وعن موضوع الغرامات وجه يمني هذا السؤال :” سددت غرامتي 500 ريال بعد كم يوم لقيتها طلعت 900 ريال مش عارف ليش يا حبذا تقول لي ايش المشكلة؟” , فاجاب الصيخان :”اذا تكرر التأخير تدبل الغرامة واذا التاريخ مختلف سيتم توحيده بدون غرامه “.

وسؤال آخر :”هل الغرامة لبطاقة زائر تضاعف بعد الـ500 .؟ “, وكانت الاجابة : ” الغرامة تدبل اذا تكرر التأخير وسيتم توحيد النهاية للعموم وبعد صدورالموافقة والاعلان سيتم اعادة الخدمة ولاعلاقه للتأخير بذلك” .

وكانت قد أعلنت المديرية العامة للجوازات البدء في تمديد 6 أشهر أخرى لحاملي “هوية زائر” من أبناء اليمن المقيمين في السعودية، بعد ان انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لجميع اليمنيين المقيمين في المملكة بتاريخ 20/9/1437هـ، وذلك بتوجيه من ولي العهد و وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز , وصدر بعد ذلك الموافقة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بمنح إقامة نظامية لمن حصل على هوية زائر من اليمنيين لمن لديه جواز سفر.