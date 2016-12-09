الأمير مشعل بن ماجد يتفقد سير العمل في معرض جدة للكتاب

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي الثاني للكتاب اليوم سير العمل بالمعرض الذي تنطلق فعالياته تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الخميس المقبل بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية .

ووقف سموه خلال جولته التفقدية على الاستعدادات وجاهزية مختلف أرجاء المعرض والمراحل المنجزة ، متعرفاً على كافة الشحن التي وصلت من خارج وداخل المملكة للمعرض من دور النشر المشاركة والتي يصل عددها ٤٥٠ دار نشر من ٢٧ دولة خليجية وعربية واسلامية وعالمية .

ووجه سموه في ختام الجولة الجميع على تكثيف العمل والخروج بنتائج مرضية تعكس الصورة المشرفة لهذا الحدث العالمي الذي يدلل على مكانة الثقافة والأدب في المملكة وتهيئة البيئة الملائمة لإبرازها والحفاظ عليها .

رافق سموه خلال الجولة معالي أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس ومدير عام فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه .