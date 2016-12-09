وزير الداخلية الكويتي: المملكة تمثل العمق الاستراتيجي والحصن المنيع في مواجهة المخاطر

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، رئيس بعثة الشرف المرافقة الشيخ محمد الخالد الصباح، أن المملكة العربية السعودية تمثل العمق الاستراتيجي للكويت، وهي الحصن المنيع في مواجهة أي مخاطر أو تحديات.

أعرب عن خالص الترحيب وبالغ الاعتزاز بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والوفد المرافق له إلى الكويت.

وقال الشيخ محمد الخالد الصباح: “نكن للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة وشعبها الأبي أسمى معاني الحب والتقدير والاحترام”.

وأكد أن الزيارة تعكس العلاقات الأخوية المتجذرة الوطيدة والروابط القوية والمتينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعوديه

وأضاف رئيس بعثة الشرف المرافقة لخادم الحرمين الشريفين: “إن زيارة الملك سلمان تتوج العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تعد نموذجاً يحتذى بفضل حكمة قائدي البلدين وجهودهما على تطويرها”.

وأشار إلى أن الشعبين الشقيقين يتطلعان إلى نتائج هذه الزيارة بما يحقق التطور والازدهار والخير لكافة دول المنطقة.

واستذكر الشيخ محمد الخالد الصباح بالتقدير، المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاه الكويت وشعبها، خاصة موقفها البطولي المشرف خلال الغزو العراقي عام 1990.